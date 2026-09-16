Siddharthnagar News: विद्यालयों में आज से चलेगा जागरूकता कार्यक्रम, होंगी कई प्रतियोगिताएं

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सिद्धार्थनगर। सेवा संकल्प अभियान के तहत परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब एक लाख बच्चों को जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ने की तैयारी है। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल में हुए नीतिगत सुधार और कल्याणकारी कार्यों को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अभियान में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को ज्ञान बढ़ाने के लिए जोड़ा जा रहा है।अभियान के दौरान बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी, स्वच्छता, पर्यावरण, अनुशासन और जनजागरूकता से जुड़े विषयों पर गतिविधियों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बच्चों की प्रतिभा को भी मंच दिया जाएगा। विद्यालय स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभियान के तहत विद्यालयों में केवल जागरूकता कार्यक्रम ही नहीं होंगे बल्कि बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर विषयों को समझाने का प्रयास किया जाएगा।निबंध, चित्रकला, भाषण, पोस्टर, स्लोगन और क्विज जैसी प्रतियोगिताएं कराई जा सकती हैं। इसमें कस्तूरबा विद्यालय के अलावा 800 से अधिक विद्यालयों के बच्चे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है।इस संबंध में बीएसए शैलेश कुमार ने बताया कि अभियान के संबंध में तैयारी पूरी है। इसमें कक्षा पांच से आठवीं तक के बच्चे शामिल होंगे।