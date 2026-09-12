Siddharthnagar News: सहायकों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी

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ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत सहायकों की विभिन्न मांगों को लेकर सात सितंबर से लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में डुमरियागंज ब्लॉक के 110 पंचायत सहायक सात सितंबर से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। संघ ने कहा कि जब तक मांगों के संबंध में शासन स्तर से ठोस निर्णय और लिखित आदेश जारी नहीं होता तब तक ऑनलाइन उपस्थिति सहित सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। विज्ञापन

पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायत सहायक ग्राम पंचायत स्तर पर शासन और विभाग की ओर से सौंपे गए विभिन्न ऑनलाइन, डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों का लगातार निर्वहन करते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत सहायकों की विभिन्न मांगों को लेकर सात सितंबर से लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में डुमरियागंज ब्लॉक के 110 पंचायत सहायक सात सितंबर से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। संघ ने कहा कि जब तक मांगों के संबंध में शासन स्तर से ठोस निर्णय और लिखित आदेश जारी नहीं होता तब तक ऑनलाइन उपस्थिति सहित सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा।पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायत सहायक ग्राम पंचायत स्तर पर शासन और विभाग की ओर से सौंपे गए विभिन्न ऑनलाइन, डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों का लगातार निर्वहन करते हैं।

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डुमरियागंज। पंचायत सहायक संघ के डुमरियागंज ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद वसीम के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सहायक विकास अधिकारी आशुतोष मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के समर्थन में चल रहे आंदोलन की जानकारी दी। साथ ही पंचायत सहायकों के खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की।