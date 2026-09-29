Siddharthnagar News: त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील, डीजे संचालकों को दी हिदायत

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बांसी। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की। इसमें क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक, धर्मगुरु, डीजे संचालक और ग्राम प्रहरी शामिल हुए।कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने सभी से त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने उच्चाधिकारियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।बैठक में डीजे संचालकों को न्यायालय के आदेश और ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानकों का पालन करने की हिदायत दी गई। निर्धारित समय और ध्वनि सीमा के भीतर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन करने को कहा गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।ग्राम प्रहरियों और स्थानीय नागरिकों से अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अफवाह की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया।