Siddharthnagar News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगी बाल संरक्षण की प्रहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 12 Sep 2026 12:31 AM IST
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ढेबरूआ। ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से विकासखंड बढ़नी के ब्लॉक सभागार में मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्था की ओर से मिशन वात्सल्य योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं को गांव में जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान और उनकी सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, यौन शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा जैसे मामलों की पहचान और रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं को बताया गया कि बच्चों से जुड़े जोखिम के मामलों में शुरुआती स्तर पर पहचान बेहद महत्वपूर्ण है।
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प्रशिक्षण में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं को गांव में जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान और उनकी सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
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प्रशिक्षण के दौरान बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, यौन शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा जैसे मामलों की पहचान और रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं को बताया गया कि बच्चों से जुड़े जोखिम के मामलों में शुरुआती स्तर पर पहचान बेहद महत्वपूर्ण है।
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