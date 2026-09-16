Siddharthnagar News: किराया 36 गुना बढ़ाने का आरोप, साैंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 16 Sep 2026 11:28 PM IST
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सिद्धार्थनगर। रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर के तहत आने वाली रेलवे की दुकानों के संचालन करने वाले दुकानदारों ने बुधवार को नगर में बैठक की। इसमें रेलवे की ओर से दुकानों का किराया वृद्धि किए जाने पर चिंता जाहिर की।
इसके निस्तारण के संबंध में सांसद जगदंबिका पाल की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। रोजगार का हवाला देते हुए समस्या के समाधान की मांग की।
मोहम्मद वसीम, अभिषेक अग्रहरि, अंकित गौंड, वीरेंद्र कुमार मौर्य आदि लोगों ने कहा कि उनकी रेलवे की ओर से आवंटित भूमि पर दुकान संचालित होता था। 10 बाई 10 फुट की दुकान का अभी तक 200 रुपये प्रतिमाह किराया लिया जाता था। वर्ष 2025 से वह भी किराया नहीं लिया गया।
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अचानक दुकानदारों को रेलवे की ओर से नोटिस जारी किया गया। बकाया किराया जीएसटी के साथ मांगा गया है। इसके साथ ही नए किराए की दर 87 हजार रुपये वार्षिक तय कर दी गई है। दुकानदारों ने मांग की कि मामले को संज्ञान में लेते हुए समाधान किया जाए।
इस दौरान जुबेर अहमद, मो. समी, बलिकरन, दीपक, इश्तियाक, इरशाद आदि दुकानदार मौजूद रहे।
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इसके निस्तारण के संबंध में सांसद जगदंबिका पाल की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। रोजगार का हवाला देते हुए समस्या के समाधान की मांग की।
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मोहम्मद वसीम, अभिषेक अग्रहरि, अंकित गौंड, वीरेंद्र कुमार मौर्य आदि लोगों ने कहा कि उनकी रेलवे की ओर से आवंटित भूमि पर दुकान संचालित होता था। 10 बाई 10 फुट की दुकान का अभी तक 200 रुपये प्रतिमाह किराया लिया जाता था। वर्ष 2025 से वह भी किराया नहीं लिया गया।
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अचानक दुकानदारों को रेलवे की ओर से नोटिस जारी किया गया। बकाया किराया जीएसटी के साथ मांगा गया है। इसके साथ ही नए किराए की दर 87 हजार रुपये वार्षिक तय कर दी गई है। दुकानदारों ने मांग की कि मामले को संज्ञान में लेते हुए समाधान किया जाए।
इस दौरान जुबेर अहमद, मो. समी, बलिकरन, दीपक, इश्तियाक, इरशाद आदि दुकानदार मौजूद रहे।