Siddharthnagar News: मुफ्त यात्रा के लिए आधार या वोटर आईडी जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 31 Aug 2026 01:39 AM IST
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सिद्धार्थनगर। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं रोडवेज की बस में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। उम्र प्रमाणित करने के लिए उन्हें आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर जन्म तिथि अंकित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। बस में निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ मिल पाएगा।
सरकार ने रोडवेज बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। इसका लाभ लेने के लिए पात्रता का निर्धारण उम्र के आधार पर होगा। जिम्मेदारों के मुताबिक बस में सफर के दौरान महिला यात्री के पास उम्र प्रमाणित करने वाला वैध पहचान पत्र होना जरूरी है। आधार कार्ड या वोटर आईडी में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उम्र की पुष्टि की जाएगी।
सत्यापन के बाद ही परिचालक महिला यात्री का निशुल्क टिकट जारी करेंगे। व्यवस्था का उद्देश्य योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाना और उम्र को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोकना है।
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63 बसें विभिन्न रूटों पर संचालित की जाती हैं। इन बसों में वृद्ध निशुल्क यात्रा कर सकेंगी।
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सरकार ने रोडवेज बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। इसका लाभ लेने के लिए पात्रता का निर्धारण उम्र के आधार पर होगा। जिम्मेदारों के मुताबिक बस में सफर के दौरान महिला यात्री के पास उम्र प्रमाणित करने वाला वैध पहचान पत्र होना जरूरी है। आधार कार्ड या वोटर आईडी में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उम्र की पुष्टि की जाएगी।
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सत्यापन के बाद ही परिचालक महिला यात्री का निशुल्क टिकट जारी करेंगे। व्यवस्था का उद्देश्य योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाना और उम्र को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोकना है।
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63 बसें विभिन्न रूटों पर संचालित की जाती हैं। इन बसों में वृद्ध निशुल्क यात्रा कर सकेंगी।