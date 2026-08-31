Siddharthnagar News: बुजुर्गों और बेसहारा बच्चों का जाना हाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य ऐसे लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने के साथ उन्हें सरकारी योजनाओं और पुलिस की मदद के प्रति जागरूक करना रहा। एसओ संतोष कुमार तिवारी की नेतृत्व में टीम छितरापार गांव में पहुंंची। यहां एक-एक कर लोगों से बातचीत की और उनकी जरूरतों व परेशानियों के बारे में जानकारी ली।पूछताछ के दौरान किसी ने गंभीर समस्या नहीं बताई। पुलिस ने उच्चाधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जरूरत पड़ने पर हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। साथ ही साइबर अपराध से बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई।ग्रामीणों से आपसी सहयोग और समन्वय बनाए रखने, कानून व्यवस्था मजबूत करने, अपराधों की रोकथाम और अफवाहों से बचने की अपील की गई। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल सूचना देने को कहा और कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट प्रभारी का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया। टीम में उपनिरीक्षक रामप्रसाद, हेड कांस्टेबल नौमीनाथ, हेड कांस्टेबल सिकंदर गुप्ता और महिला कांस्टेबल प्रिया सिंह शामिल रहीं।