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मेले में झूला, मौत का कुआं, जादूगर, खिलौनों की दुकानें, मिठाई और चाट के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक में मेले को लेकर खासा उत्साह है। शनिवार को बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन भी किया गया। तीन दिवसीय यह मेला सोमवार को संपन्न होगा।उद्घाटन के अवसर पर ग्राम प्रधान नीतू पांडेय ने कहा कि ककरहवा का यह मेला अंग्रेजों के जमाने से लगता आ रहा है। करीब 75 वर्षों से इसकी परंपरा लगातार कायम है। मेला आयोजक दिलीप पांडेय ने कहा कि रावण का पुतला दहन करने मात्र से विजय नहीं मिलेगी। असली विजय तभी होगी, जब हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से मेले की परंपरा आगे भी जारी रहेगी।इस दौरान दिलीप पांडेय, वीरेंद्र पांडेय, गुड्डू तिवारी, मनी पांडेय, उमेश जायसवाल, संजय श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।