Siddharthnagar News: नेपाल में फंसे 42 मजदूर सुरक्षित निकाले गए

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जिला पुलिस कार्यालय रौतहट के अनुसार, गुजरा नगरपालिका-5 के लक्ष्मीपुर स्थित मदीना ईंट-भट्ठे पर भारत से एक ठेकेदार के माध्यम से मजदूर काम करने पहुंचे थे। उनके साथ परिवार के सदस्य भी थे। कुछ समय बाद मजदूरों को नेपाल लाने वाला ठेकेदार अचानक संपर्क से बाहर हो गया। इससे मजदूरों के सामने घर लौटने की समस्या खड़ी हो गई और वे भट्ठे पर ही फंस गए।सूचना मिलने पर जिला पुलिस कार्यालय और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी 42 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें 12 पुरुष, 11 महिलाएं, 10 बच्चे और नौ बच्चियां शामिल हैं।पुलिस ने सभी को बस से गौर सीमा शुल्क कार्यालय तक पहुंचाया। वहां सुरक्षा कर्मियों की पहल पर उन्हें भारतीय पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद सभी भारतीय नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।नेपाल में रोजगार के लिए ठेकेदारों के माध्यम से पहुंचने वाले भारतीय श्रमिकों के इस तरह फंसने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं।