Siddharthnagar News: 1759 पैकेट पटाखा बरामद

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सिद्धार्थनगर। चिल्हिया पुलिस ने शनिवार को कंदवा बाजार में एक घर पर छापा मारकर 1759 पैकेट पटाखे बरामद किए। मौके से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष पवन कुमार मौर्य को क्षेत्र में पटाखों के भंडारण की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने कंदवा बाजार में छापेमारी की। इस दौरान गांव निवासी विकास कुमार (46) के कब्जे से 1759 पैकेट पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।