फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Rays of light shining bright abroad.

Siddharthnagar News: किरण के तिनके, विदेश में चमके

Mon, 05 Oct 2026 12:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 05 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Rays of light shining bright abroad.
मंजू से उपयोगी सामान बनातीं महिलाएं,
देवरिया। बेहरा डाबर की किरण ने दादी से सीखे हुनर को अपनाया और मूंज के तिनकों से उत्पाद तैयार करने का कारोबार शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उनके हुनर की चमक विदेश तक पहुंची। फ्रांस और लंदन तक उनके उत्पाद जाते हैं।
विज्ञापन

कभी सात बच्चों के परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था, लेकिन आर्थिक तंगी के दौर में बचपन में सीखा हुनर काम आया। आज किरण मूंज के उत्पाद तैयार कर सालाना पांच लाख रुपये से अधिक कमा रही हैं। उनके हुनर से 17 अन्य महिलाओं के परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। बेहरा डाबर की किरण करीब 60 तरह के मूंज उत्पाद तैयार करती हैं।
विज्ञापन

इनमें रोटी बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, वॉल प्लेट, डाइनिंग टेबल मैट, फ्रूट बॉक्स, बुक कवर, टी-कोस्टर, कलश, टिफिन बॉक्स और पूजा आसनी शामिल हैं। साथ काम करने वाली महिलाओं को तैयार उत्पाद के हिसाब से भुगतान किया जाता है
विज्ञापन
विज्ञापन

हुनर को बाजार तक पहुंचाने में डिजिटल प्रशिक्षण ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जागृति से प्रशिक्षण लेने के बाद किरण ने मोबाइल से लेन-देन करना सीखा। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिये उत्पादों की तस्वीरें साझा कर ऑर्डर लेने शुरू किए।

धीरे-धीरे गांव में तैयार मूंज के उत्पाद विदेशों तक पहुंचने लगे। फ्रांस में 100 बुक मार्क, टी-कोस्टर और गिफ्ट बॉक्स भेजे गए। लंदन में मिठाई के 91 डिब्बे, सात बड़ी डलिया, छह स्टोरेज बॉक्स, 12 वॉल प्लेट और मोनिया भेजी गई।
हुनर के साथ बदली बच्चों की राह : मूंज के काम से सिर्फ घर की आमदनी नहीं बढ़ी, बच्चों की पढ़ाई की राह भी आसान हुई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed