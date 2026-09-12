Siddharthnagar News: गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच व टीकाकरण जरूरी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:13 PM IST
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भारतभारी। बेवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में शनिवार को नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान सीएचसी के बीसीपीएम वीरेंद्र कुमार यादव ने केंद्र का निरीक्षण कर गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच और समय से टीकाकरण कराना जरूरी है।
निरीक्षण के दौरान बीसीपीएम ने एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना की और नियमित टीकाकरण अभियान को इसी तरह जारी रखने के निर्देश दिए।
ग्राम चौरा बनगवा में एएनएम प्रीति मिश्रा ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया। एएनएम प्रीति मिश्रा, आशा चंद्रवती और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नुसरत जहां के सहयोग से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। संवाद
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निरीक्षण के दौरान बीसीपीएम ने एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना की और नियमित टीकाकरण अभियान को इसी तरह जारी रखने के निर्देश दिए।
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ग्राम चौरा बनगवा में एएनएम प्रीति मिश्रा ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया। एएनएम प्रीति मिश्रा, आशा चंद्रवती और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नुसरत जहां के सहयोग से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। संवाद
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