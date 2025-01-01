Siddharthnagar News: एथलेटिक्स में निधि ने तीन स्पर्धाओं में मारी बाजी

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पहले दिन खिलाड़ियों ने दौड़, ऊंची कूद, गोला क्षेपण, डिस्कस थ्रो और भाला क्षेपण में दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधानाचार्य भानु प्रताप सिंह ने किया। सब जूनियर बालक वर्ग की 100, 400 और 600 मीटर दौड़ में एसपीडी हाईस्कूल बड़कागांव दूबे के असलम विजेता रहे।200 मीटर में बीएन इंटर कॉलेज मझौलीराज के जीशान अंसारी ने बाजी मारी। गोला क्षेपण में इसी विद्यालय के रिशु रंजन प्रथम रहे। जूनियर बालक वर्ग के डिस्कस थ्रो में बीआरडी इंटर कॉलेज के सत्यम ने पहला स्थान हासिल किया।जूनियर वर्ग के भाला क्षेपण में बीएन इंटर कॉलेज मझौलीराज के राज तथा सीनियर वर्ग में सर्वोदय इंटर कॉलेज बखरी के रिजवान विजेता रहे।सीनियर बालिका वर्ग में भाला क्षेपण में बीएन इंटर कॉलेज मझौलीराज की शीला ने बाजी मारी।