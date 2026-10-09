Siddharthnagar News: टीबी उन्मूलन के लिए गांव-गांव जाएगी जोश टीम

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बृहस्पतिवार को भारत मंडपम, नई दिल्ली में ‘जोश टीम’ का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री और केंद्रीय राज्यमंत्री की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इसमें विधायक कपिलवस्तु श्याम धनी राही, सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, माय भारत के प्रतिनिधि और एनसीसी अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।युवाओं की भागीदारी से बढ़ेगा जागरूकता अभियानकार्यक्रम में बताया गया कि ‘जोश टीम’ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता गतिविधियां चलाएगी। लोगों को समय पर जांच कराने और नियमित उपचार लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही टीबी को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास होगा। अधिकारियों ने टीबी मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया।