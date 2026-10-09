Siddharthnagar News: दिव्यांगों के लिए 10 को रोजगार मेला

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जिला सेवायोजन अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। इसमें दिव्यांग पुरुष और महिला अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक अथवा आईटीआई उत्तीर्ण होना जरूरी है। विज्ञापन

इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षिक प्रमाणपत्रों की छायाप्रति और बायोडाटा के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं। मेले में प्रतिभाग करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संवाद जिला सेवायोजन अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। इसमें दिव्यांग पुरुष और महिला अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक अथवा आईटीआई उत्तीर्ण होना जरूरी है।इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षिक प्रमाणपत्रों की छायाप्रति और बायोडाटा के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं। मेले में प्रतिभाग करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संवाद

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सिद्धार्थनगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय और जिला सेवायोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 10 अक्तूबर को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला नौगढ़ स्थित खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा।