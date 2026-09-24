Siddharthnagar News: बालिकाओं को महिला और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:48 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:48 AM IST
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ढेबरूआ। मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत बुधवार को थाना ढेबरूआ की मिशन शक्ति टीम ने उच्च प्राथमिक विद्यालय परसोहिया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बालिकाओं को महिला और साइबर अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।
टीम ने बालिकाओं को दहेज उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, महिला संबंधी अपराध और साइबर अपराध के बारे में जानकारी देते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। पंपलेट वितरित कर विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। बालिकाओं को बताया गया कि थानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र पर अपनी समस्या दर्ज कराई जा सकती है।
कार्यक्रम में 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस, 101 अग्निशमन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन और 1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में बताया गया। इस दौरान मिशन शक्ति-5.0 का स्टीकर भी चस्पा किया गया।
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कार्यक्रम में उपनिरीक्षक सोमनाथ शर्मा, कांस्टेबल बृजेश गौतम, महिला आरक्षी दीपिका तिवारी और अंजली वर्मा मौजूद रहीं।
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टीम ने बालिकाओं को दहेज उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, महिला संबंधी अपराध और साइबर अपराध के बारे में जानकारी देते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। पंपलेट वितरित कर विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। बालिकाओं को बताया गया कि थानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र पर अपनी समस्या दर्ज कराई जा सकती है।
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कार्यक्रम में 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस, 101 अग्निशमन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन और 1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में बताया गया। इस दौरान मिशन शक्ति-5.0 का स्टीकर भी चस्पा किया गया।
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कार्यक्रम में उपनिरीक्षक सोमनाथ शर्मा, कांस्टेबल बृजेश गौतम, महिला आरक्षी दीपिका तिवारी और अंजली वर्मा मौजूद रहीं।