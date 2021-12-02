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दरअसल, करौंदा चौराहे से पकड़ी, चनरगड्डी, बेलवा, केसारी और गंगाराम महादेव होते हुए मड़वा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-730 को जोड़ने वाले मार्ग पर नहर किनारे लोहे का विद्युत पोल लगा था। यह करीब एक साल से एक तरफ झुका हुआ था। इससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। विज्ञापन

अमर उजाला ने 19 नवंबर को ‘’एक साल से झुका हुआ है जर्जर पोल, हादसे का खतरा’’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके बाद शुक्रवार को बिजली निगम के कर्मचारियों ने पोल हटवा दिया। स्थानीय लोगों ने अमर उजाला के प्रति आभार व्यक्त किया। विज्ञापन विज्ञापन

दरअसल, करौंदा चौराहे से पकड़ी, चनरगड्डी, बेलवा, केसारी और गंगाराम महादेव होते हुए मड़वा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-730 को जोड़ने वाले मार्ग पर नहर किनारे लोहे का विद्युत पोल लगा था। यह करीब एक साल से एक तरफ झुका हुआ था। इससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई थी।अमर उजाला ने 19 नवंबर को ‘’एक साल से झुका हुआ है जर्जर पोल, हादसे का खतरा’’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके बाद शुक्रवार को बिजली निगम के कर्मचारियों ने पोल हटवा दिया। स्थानीय लोगों ने अमर उजाला के प्रति आभार व्यक्त किया।

चिल्हिया। करौंदा चौराहे पर नहर किनारे करीब एक साल से झुका जर्जर विद्युत पोल आखिरकार शुक्रवार को हटा दिया गया। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद विद्युत निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पोल हटने से हादसे की आशंका दूर होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।