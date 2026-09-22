Shravasti News: संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में आज इन डाक्टरों की रहेगी ओपीडी
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 22 Sep 2026 11:49 PM IST
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ओपीडी सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक।
कमरा नंबर दो- नेत्र सर्जन डॉ. फणींद्र तिवारी व डॉ. आलोक कुमार सिंह।
कमरा नंबर चार- आप्टोमेट्रिस्ट एनके मिश्रा, फिजिशियन डॉ. अरविंद कुमार।
कमरा नंबर छह- जनरल सर्जन डॉ. उदयवीर सिंह।
कमरा नंबर 11 व 12- बालरोग विशेषज्ञ डॉ. ध्रुव मिश्रा, डॉ. गोविंद शुक्ला व डॉ. प्रदीप कुमार।
कमरा नंबर 14- आर्थो सर्जन डॉ. अजय गौतम।
कमरा नंबर 15- चेस्ट फिजिशियन डॉ. शिवम प्रियदर्शी।
कमरा नंबर एफ एक- सर्जन डॉ. एचपी शाही व डॉ. दिग्विजय नाथ।
कमरा नंबर एफ दो- ईएनटी डॉ. मोहम्मद अजीम।
कमरा नंबर एफ चार- आयुष चिकित्सक डॉ. श्याम मिश्रा।
कमरा नंबर एफ छह- प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपशिखा।
कमरा नंबर एफ 11- टीकाकरण कक्ष में विजय लक्ष्मी।
कमरा नंबर एफ 12- फिजिशियन डॉ. आदर्श त्रिपाठी।
कमरा नंबर एफ 13- चर्म व गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपांकर तिवारी।
कमरा नंबर एफ 14- फिजिशियन डॉ. एनएन पांडेय, डॉ. केडी गुप्ता।
कमरा नंबर एफ 15- डेंटल सर्जन डॉ. अमित दास।
इमरजेंसी वार्ड- डॉ राहुल शुक्ला।
एंबुलेंस- 108, 102
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कमरा नंबर दो- नेत्र सर्जन डॉ. फणींद्र तिवारी व डॉ. आलोक कुमार सिंह।
कमरा नंबर चार- आप्टोमेट्रिस्ट एनके मिश्रा, फिजिशियन डॉ. अरविंद कुमार।
कमरा नंबर छह- जनरल सर्जन डॉ. उदयवीर सिंह।
कमरा नंबर 11 व 12- बालरोग विशेषज्ञ डॉ. ध्रुव मिश्रा, डॉ. गोविंद शुक्ला व डॉ. प्रदीप कुमार।
कमरा नंबर 14- आर्थो सर्जन डॉ. अजय गौतम।
कमरा नंबर 15- चेस्ट फिजिशियन डॉ. शिवम प्रियदर्शी।
कमरा नंबर एफ एक- सर्जन डॉ. एचपी शाही व डॉ. दिग्विजय नाथ।
कमरा नंबर एफ दो- ईएनटी डॉ. मोहम्मद अजीम।
कमरा नंबर एफ चार- आयुष चिकित्सक डॉ. श्याम मिश्रा।
कमरा नंबर एफ छह- प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपशिखा।
कमरा नंबर एफ 11- टीकाकरण कक्ष में विजय लक्ष्मी।
कमरा नंबर एफ 12- फिजिशियन डॉ. आदर्श त्रिपाठी।
कमरा नंबर एफ 13- चर्म व गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपांकर तिवारी।
कमरा नंबर एफ 14- फिजिशियन डॉ. एनएन पांडेय, डॉ. केडी गुप्ता।
कमरा नंबर एफ 15- डेंटल सर्जन डॉ. अमित दास।
इमरजेंसी वार्ड- डॉ राहुल शुक्ला।
एंबुलेंस- 108, 102