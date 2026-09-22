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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   The following doctors will hold OPD clinics at the Joint District Hospital, Bhinga, today.

Shravasti News: संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में आज इन डाक्टरों की रहेगी ओपीडी

Tue, 22 Sep 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 22 Sep 2026 11:49 PM IST
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The following doctors will hold OPD clinics at the Joint District Hospital, Bhinga, today.
ओपीडी सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक।
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कमरा नंबर दो- नेत्र सर्जन डॉ. फणींद्र तिवारी व डॉ. आलोक कुमार सिंह।

कमरा नंबर चार- आप्टोमेट्रिस्ट एनके मिश्रा, फिजिशियन डॉ. अरविंद कुमार।

कमरा नंबर छह- जनरल सर्जन डॉ. उदयवीर सिंह।

कमरा नंबर 11 व 12- बालरोग विशेषज्ञ डॉ. ध्रुव मिश्रा, डॉ. गोविंद शुक्ला व डॉ. प्रदीप कुमार।

कमरा नंबर 14- आर्थो सर्जन डॉ. अजय गौतम।

कमरा नंबर 15- चेस्ट फिजिशियन डॉ. शिवम प्रियदर्शी।

कमरा नंबर एफ एक- सर्जन डॉ. एचपी शाही व डॉ. दिग्विजय नाथ।

कमरा नंबर एफ दो- ईएनटी डॉ. मोहम्मद अजीम।

कमरा नंबर एफ चार- आयुष चिकित्सक डॉ. श्याम मिश्रा।

कमरा नंबर एफ छह- प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपशिखा।

कमरा नंबर एफ 11- टीकाकरण कक्ष में विजय लक्ष्मी।

कमरा नंबर एफ 12- फिजिशियन डॉ. आदर्श त्रिपाठी।

कमरा नंबर एफ 13- चर्म व गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपांकर तिवारी।

कमरा नंबर एफ 14- फिजिशियन डॉ. एनएन पांडेय, डॉ. केडी गुप्ता।

कमरा नंबर एफ 15- डेंटल सर्जन डॉ. अमित दास।

इमरजेंसी वार्ड- डॉ राहुल शुक्ला।

एंबुलेंस- 108, 102
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