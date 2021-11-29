Shravasti News: 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज

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बालिका नित्यक्रिया के लिए गांव के पास स्थित जंगल गई थी। वहां पहले से मौजूद एक युवक ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। काफी देर बाद बालिका वापस गांव लौटी। गांव की महिलाओं ने उसके कपड़ों पर खून लगा देखा। पूछने पर बालिका ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। इस दरिंदगी से महिलाएं स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तत्काल बालिका के परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाल राज प्रकाश सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की जांच की। सीओ भिनगा भरत पासवान भी गांव पहुंचे और जानकारी इकट्ठा की। बालिका को इलाज के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में भर्ती करवाया गया है।बालिका मानसिक रूप से कमजोर है। नित्यक्रिया के लिए जंगल गई थी, जहां उसके साथ घटना घटी है। प्राथमिकी दर्ज कर कोतवाली भिनगा पुलिस के साथ-साथ, एसओजी, सर्विलांस सहित पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।राहुल भाटी, एसपी