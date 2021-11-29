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Shravasti News: चार तक करा सकते हैं आईटीआई में प्रवेश

Fri, 28 Aug 2026 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 28 Aug 2026 12:10 AM IST
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You can secure admission to an ITI until the 4th.
श्रावस्ती। आईटीआई में प्रवेश के लिए प्रथम चरण का परिणाम जारी हो चुका है। अभ्यर्थी वेबसाइट http://www.scvtup.in व वेबसाइट http://www.upvesd.gov.in/dte पर चयनित सूची देख सकते हैं। राजकीय आईटीआई भिनगा के प्रधानाचार्य वीके गुप्ता ने बताया कि चयनित अभ्यर्थी चार सितंबर तक प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए अभ्यर्थी अपने बुलावा पत्र की प्रति, सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र व उसकी छायाप्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है।
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