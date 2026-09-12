Shravasti News: 25 से 29 तक होगी कुश्ती प्रतियोगिता

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श्रावस्ती। विद्यालयी खेल प्रतियोगिता के तहत प्रदेशस्तरीय कुश्ती व ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं की तिथियों में संशोधन किया गया है। जिला खेल सचिव आशीष कुमार ने बताया कि खेल कैलेंडर के अनुसार कुश्ती 21 से 25 सितंबर व ताइक्वांडो 29 अक्तूबर से दो नवंबर तक प्रस्तावित थी। अब 14, 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती 25 से 29 सितंबर तक होगी। वहीं, ताइक्वांडो प्रतियोगिता तीन से सात अक्तूबर तक आयोजित की जाएगी।