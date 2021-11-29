Shravasti News: विवाहिता को दिया तलाक, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी

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हरदतनगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत मनवरिया भोजा निवासी बदरुनिशा की शादी छह वर्ष पूर्व मल्हीपुर क्षेत्र के कुंडा निवासी सद्दाम के साथ हुई थी। बदरुनिशा का आरोप है निकाह के बाद से ससुरालीजन 50 हजार नकद व बाइक की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था।इस बीच 24 जुलाई को पति ने उन्हें तीन तलाक दे दिया। साथ ही मुंबई में दूसरी महिला से निकाह कर लिया। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति सद्दाम, ससुर मोंगरे, सास सैफुला, जेठानी कौसर व मिन्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।