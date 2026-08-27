Shravasti News: सांप के काटने से महिला की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 27 Aug 2026 12:21 AM IST
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तुलसीपुर। मल्हीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत झिरझिरवा के मजरा बधनी निवासी नीलम (46) की मंगलवार शाम सांप के काटने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, नीलम मवेशियों के लिए भूसा लेने गई थीं। अहाते में भूसा भरते समय उसमें छिपे सांप ने उन्हें काट लिया। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा ले जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजन शव घर ले आए और बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया।
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