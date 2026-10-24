Shravasti News: दशहरा देखने गई महिला को पीटा, पति समेत तीन पर केस
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 24 Oct 2026 11:02 PM IST
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तुलसीपुर। सोनवा क्षेत्र के पुरखियापुर निवासी राजकुमारी (20) की पिटाई के मामले में पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता के पिता सिगरेटरी की तहरीर पर कार्रवाई की गई है। तहरीर के मुताबिक, राजकुमारी की शादी दो वर्ष पहले बहराइच जिले के ककरही गांव निवासी राजू से हुई थी। आरोप है कि कम दहेज मिलने पर ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करते थे। करीब एक वर्ष पहले उसे घर से निकाल दिया गया था। मंगलवार रात तुलसीपुर में दशहरा देखने के दौरान पति राजू, अरबिंद और प्रियंका देवी ने गाली-गलौज कर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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