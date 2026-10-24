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Shravasti News: मृतक के परिजनों को मिली बीमा की रकम

Sat, 24 Oct 2026 11:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 24 Oct 2026 11:15 PM IST
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Insurance money received by the family of the deceased
श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भिनगा की शाखा रायबोझा की वेतन खाताधारक व बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षिका गायत्री वैश्य की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बैंक की शाखा में बृहस्पतिवार को कार्यक्रम का आयोजन कर उनके पति रमेश चंद्र गुप्ता को 65 लाख रुपये की बीमा राशि का चेक क्षेत्रीय प्रबंधक अनुज कुमार यादव की ओर से प्रदान किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीमा राशि से दुख तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें जीवन निर्वाह में सहयोग अवश्य मिलेगा।
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