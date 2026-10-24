Shravasti News: 917 मतदान केंद्रों पर लगा मतदाता पुनरीक्षण शिविर

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केस एकतेजी से भरे गए फाॅर्मउच्च प्राथमिक विद्यालय भिनगा में आयोजित शिविर में बूथ संख्या 178 की बीएलओ चंद्र रेखा ने बताया कि 15 लोगों ने फार्म-6 और दो लोगों ने फार्म-8 भरा। बूथ संख्या 179 के बीएलओ अवधेश कुमार मिश्रा के अनुसार, 14 लोगों ने फार्म-6 भरा। बूथ संख्या 180 की बीएलओ तस्नीन ने 15 लोगों के फार्म-6 भरने की जानकारी दी। वहीं, बूथ संख्या 181 की बीएलओ रफीकुन निशा के मुताबिक, आठ लोगों ने फार्म-6 और दो लोगों ने फार्म-8 भरा। चारों बूथों पर कुल 52 फार्म भरे गए, जिनमें 52 फार्म-6 और चार फार्म-8 शामिल हैं।चार युवाओं के भरे गए फार्म-6गिरंट बाजार प्रतिनिधि के अनुसार, उच्च प्राथमिक विद्यालय हरदत्त नगर गिरंट में भी शिविर लगाया गया। भाग संख्या 51 के बीएलओ छोटे लाल ने बताया कि दो फार्म-6 और तीन फार्म-7 भरे गए। भाग संख्या 52 के बीएलओ जितेंद्र कुमार के अनुसार, पांच फार्म-6 और दो फार्म-7 भरे गए। भाग संख्या 53 के बीएलओ सुरेश कुमार यादव ने छह फार्म-6 और दो फार्म-7 भरे जाने की जानकारी दी। भाग संख्या 116 में बीएलओ सुफियान ने कुल 12 और भाग संख्या 117 में छह फार्म भरे जाने की बात कही।चार बूथों पर भरे गए 50 फार्मवीरपुर प्रतिनिधि के अनुसार, पीएमश्री विद्यालय कटरा गुलरिया में चार बूथों पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम हुआ। भाग संख्या 441 के बीएलओ सुरेश कुमार तिवारी ने फार्म-6 के 13 और फार्म-8 के दो आवेदन मिलने की जानकारी दी। भाग संख्या 442 की बीएलओ शालिनी वर्मा के अनुसार, फार्म-6 के छह आवेदन आए। भाग संख्या 443 के बीएलओ प्रणवेंद्र यादव ने फार्म-6 के 15 और फार्म-7 के सात आवेदन मिलने की बात कही। वहीं, बूथ संख्या 444 के बीएलओ उमेश सिंह सोमवंशी के मुताबिक, फार्म-6 के पांच और फार्म-7 के दो आवेदन भरे गए।