Shravasti News: साइबर अपराधों से बचाव की दी जानकारी

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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान के तहत शक्ति मोबाइल टीमों की ओर से विभिन्न स्थानों पर शनिवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के साथ ही उन्हें साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। भिनगा में आयोजित कार्यक्रम में आरक्षी प्रिया मिश्रा ने बताया कि चाहे कोई परेशानी हो उससे कतई न घबराएं। हिम्मत रखें और परिस्थितियों का सामना करें। शासन की ओर से जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करके किसी भी समय सहायता प्राप्त की जा सकती है।