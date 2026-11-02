Shravasti News: माटीकला प्रतियोगिता में वकील अहमद अव्वल

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प्रतियोगिता में मंडल के चारों जिलों के माटीकला में दक्ष कलाकारों ने प्रतिभाग किया। भिनगा निवासी वकील अहमद ने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह आकर्षक मूर्तियां, बर्तन और अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाने में विशेष दक्ष हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रोशनलाल पुष्कर ने बताया कि वकील अहमद ने अपनी प्रतिभा के दम पर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है।

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श्रावस्ती। गोंडा में आयोजित मंडलीय माटीकला पुरस्कार प्रतियोगिता में श्रावस्ती के कलाकार वकील अहमद ने प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी उपलब्धि पर विभाग की ओर से 15 हजार रुपये नकद पुरस्कार, अंगवस्त्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया।