Shravasti News: घरों से लेकर बाजारों तक सजावट और खरीदारी का उत्साह

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घरों की सजावट के लिए बिजली की झालरों के साथ-साथ पारंपरिक तरीके से दीपोत्सव मनाने के लिए मिट्टी के दीयों की जमकर खरीदारी हो रही है। माटी कला के कारीगर सगीर अहमद ने बताया कि मिट्टी और लकड़ी के दाम बढ़ने से पिछले साल जो दिए 80 रुपये सैकड़ा बिक रहे थे, वह इस बार 100 रुपये सैकड़ा बिक रहे हैं।इसके अलावा बाजारों में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के साथ कुबेर और हनुमान जी की प्रतिमाओं की भी खूब बिक्री हो रही है। व्यवसायी रोहित गुप्ता ने बताया कि लोगों को मिट्टी की मूर्तियां विशेष रूप से पसंद आ रही हैं, हालांकि पीओपी (प्लस ऑफ पेरिस) और अन्य धातुओं से बनी प्रतिमाएं भी बिक रही हैं।लाई, चूरा व भुरकी की भी खूब हो रही खरीदारीभाईदूज भले ही तीन दिन बाद है, लेकिन बाजारों में लाई, चूरा और भुरकी की दुकानें सज गई हैं। लोग अन्य सामान के साथ इनकी भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कई घरों में दिवाली की पूजा के दौरान भी इनका भोग लगाने की परंपरा है। व्यवसायी उमेश गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार चीनी के दाम बढ़ने से भुरकी 30 से 40 रुपये महंगी बिक रही है। जबकि लाई 10 रुपये और चूरा 12 रुपये तक महंगा हुआ है।