Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Burn ward reserved at district hospital for Diwali

Shravasti News: दीपावली पर जिला अस्पताल में बर्न वार्ड आरक्षित

Sun, 08 Nov 2026 01:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 08 Nov 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Burn ward reserved at district hospital for Diwali
जिला चिकित्सालय में आर​क्षित बेड।
श्रावस्ती। दीपावली पर लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं। जिला चिकित्सालय भिनगा की इमरजेंसी यूनिट में बर्न वार्ड के लिए छह बेड का एक कक्ष आरक्षित कर जीवन रक्षक उपकरणों और दवाओं की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है।सीएमएस डॉ. राजपाल सिंह ने बताया कि आठ और नौ नवंबर के लिए चिकित्सकों की ड्यूटी चक्रानुसार लगाई गई है, जबकि विशेषज्ञ चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा फार्मासिस्टों को भी समय से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन



पटाखा दागते समय बरतें सावधानी
सीएमएस ने दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हृदय रोगियों के आसपास तेज आवाज वाले पटाखे बिल्कुल न चलाएं, जबकि सांस के मरीजों को धुएं से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए। पटाखे जलाते समय चेहरे को दूर रखें और बहुत अधिक ढीले-ढाले कपड़े न पहनें। यदि दुर्घटनावश कोई झुलस जाए, तो जले हुए हिस्से पर तुरंत बर्फ से सिंकाई करें और बिना घरेलू नुस्खे या खुद से इलाज किए बिना फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed