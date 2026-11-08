Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   44 complaints received during the Sampoorna Samadhan Diwas

Shravasti News: संपूर्ण समाधान दिवस में आईं 44 शिकायतें, सात का हुआ निस्तारण

Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
44 complaints received during the Sampoorna Samadhan Diwas
इकौना में आयोजित समाधान दिवस में फरियाद सुनती डीएम व एसपी।
श्रावस्ती। जिले की सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 44 शिकायतें आईं और मौके पर मात्र सात मामलों का निस्तारण हो सका। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से शिकायतें निपटाने के सख्त निर्देश दिए।
विज्ञापन


इकौना तहसील सभागार में आयोजित जिलास्तरीय समाधान दिवस में डीएम और एसपी राहुल भाटी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बहराइच के ग्राम पड़री निवासी पिंटू ने शिकायत की कि इकौना के ग्राम टंडवा महंथ स्थित उनकी भूमि पर लगने वाले कार्तिक मेले में कुछ लोग दुकानदारों से अवैध किराया वसूल रहे हैं।
विज्ञापन


इकौना के ग्राम नारायणपुर निवासी धर्मराज मिश्र ने फार्मर आईडी में धान का रकबा कम दर्ज होने और फसल बेचने में आ रही दिक्कत को लेकर सुधार व धान बिक्री की गुहार लगाई। डीएम ने दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इकौना तहसील में कुल 18 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से तीन का मौके पर निस्तारण हुआ। इसके अलावा भिनगा में 11 में से दो और जमुनहा में 15 शिकायतों में से दो मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed