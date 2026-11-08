Shravasti News: संपूर्ण समाधान दिवस में आईं 44 शिकायतें, सात का हुआ निस्तारण

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इकौना तहसील सभागार में आयोजित जिलास्तरीय समाधान दिवस में डीएम और एसपी राहुल भाटी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बहराइच के ग्राम पड़री निवासी पिंटू ने शिकायत की कि इकौना के ग्राम टंडवा महंथ स्थित उनकी भूमि पर लगने वाले कार्तिक मेले में कुछ लोग दुकानदारों से अवैध किराया वसूल रहे हैं।इकौना के ग्राम नारायणपुर निवासी धर्मराज मिश्र ने फार्मर आईडी में धान का रकबा कम दर्ज होने और फसल बेचने में आ रही दिक्कत को लेकर सुधार व धान बिक्री की गुहार लगाई। डीएम ने दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इकौना तहसील में कुल 18 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से तीन का मौके पर निस्तारण हुआ। इसके अलावा भिनगा में 11 में से दो और जमुनहा में 15 शिकायतों में से दो मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।