Shravasti News: बाइकों की भिड़ंत में दो व्यक्ति गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 12 Sep 2026 11:50 PM IST
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श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र के ग्राम बंगला लहोर निवासी रामकुमार उपाध्याय (55) शनिवार को बाइक से जिला चिकित्सालय भिनगा दवा कराने आए थे। वापस लौटते समय भिनगा-बहराइच मार्ग पर ग्राम सिसवा के पास खरगौरा की ओर से आ रहे सिरसिया क्षेत्र के ग्राम रानीपुर चौबेपुरवा निवासी रमेश (35) की बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने एंबुलेंस से रामकुमार को जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया, जबकि रमेश का इलाज निजी चिकित्सक से कराया जा रहा है।
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