Shravasti News: शिक्षकों का शुरू हुआ दो दिवसीय बैगलेस प्रशिक्षण

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श्रावस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इकौना में बुधवार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण में शिक्षकों को 10 बैगलेस दिवस मॉड्यूल आनंदम की जानकारी दी गई। संस्थान के प्राचार्य राम प्रताप सिंह ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बैगलेस दिवस का उद्देश्य बच्चों को किताबी बोझ से मुक्त कर''''करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना है। साल में 10 दिन बच्चे बिना बस्ते के स्थानीय कला, विज्ञान, व्यवसाय और संस्कृति से जुड़ेंगे। प्रशिक्षण में शिक्षकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्थानीय उद्योग भ्रमण, कला-संस्कृति, योग, बागवानी, हाइड्रोलिक आर्म, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी गतिविधियों की जानकारी दी गई। सभी शिक्षकों को अपने विद्यालयों में वार्षिक कार्ययोजना बनाकर 10 बैगलेस दिवसों का प्रभावी क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश चंद्र मौर्य सहित कई मास्टर ट्रेनर और संदर्भदाता मौजूद रहे।