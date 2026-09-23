Shravasti News: बैंकिंग विवरण रखें गोपनीय
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 23 Sep 2026 08:54 PM IST
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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत बुधवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि चौपाल में मौजूद महिलाओं को साइबर ठगी से बचा के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, फर्जी वेबसाइट व संदिग्ध लिंक से सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही ओटीपी, बैंकिंग विवरण व अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से भी साझा न करने के प्रति सजग किया गया। चौपाल में सभी को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई।
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