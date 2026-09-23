Shravasti News: कहीं लटक रहा ताला तो कहीं खराब पड़ा है पंप

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मुख्य गेट पर अंदर से ताला, कई दरवाजे टूटेजमुनहा विकासखंड की ग्राम पंचायत सेहरिया के मजरा कटकुइयां में बना सामुदायिक शौचालय पड़ताल के दौरान बंद मिला। शौचालय का मुख्य गेट अंदर से बंद मिला। वहीं, शौचालय के अंदर कई दरवाजे टूटे मिले। शौचालय के सामने रहने वाले हसमत और जलील ने बताया कि यह कभी-कभी ही खुलता है। शौचालय के अंदर कई दरवाजे टूटे हुए हैं, जिसके कारण मुख्य गेट बंद रखा जाता है।फर्श व सीट क्षतिग्रस्त, पानी की मोटर खराबग्राम पंचायत तेंदुआ बरांव के मजरा तेंदुआ में बने सामुदायिक शौचालय का मुख्य गेट पड़ताल में खुला मिला लेकिन अंदर अव्यवस्थाओं की भरमार रही। शौचालय के सामने रहने वाली केयरटेकर विद्यावती ने बताया कि शौचालय में लगा पानी का मोटर लगभग दो माह से खराब है। इसके अलावा फर्श और शौचालय की सीट भी क्षतिग्रस्त है। इसकी जानकारी ग्राम प्रधान सहित संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं कराया गया है। पानी की व्यवस्था खराब होने से शौचालय का नियमित उपयोग प्रभावित हो रहा है।मुख्य गेट पर लटकता मिला तालाविकास क्षेत्र जमुनहा की ग्राम पंचायत लालपुर हरिडीह में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्रीवाॅल के अंदर बने सामुदायिक शौचालय पर ताला लटकता मिला। पास मौजूद ग्रामीण सिराज अहमद और ननकू ने बताया कि शौचालय में अक्सर ताला लगा रहता है। नियमित संचालन नहीं होता है। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ताला खोला जाता है। सामुदायिक शौचालय की सुविधा ग्रामीणों को नियमित रूप से नहीं मिल पा रही है।एडीओ पंचायत को मौके पर भेज कर सभी शौचालयों की जांच करवाई जाएगी। जहां भी कमियां हैं उन्हें दूर करवाकर नियमित संचालन सुनिश्चित करवाया जाएगा।बृजेश गुप्ता, बीडीओ जमुनहा