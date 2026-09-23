Shravasti News: श्रावस्ती में आज

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सुबह 06:00 बजे। एनसीसी कैडेट्स को एनसीसी कैंप में विभिन्न प्रशिक्षण दिया जाएगा। उक्त जानकारी 51वीं यूपी बटालियन एनसीसी बलरामपुर के कर्नल अनुराग गंजवार ने दी है।

विशेष वर्षावास पूजा



सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।



सामूहिक हवन-पूजन



सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।

एनसीसी कैंप