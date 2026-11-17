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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।

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2- सामूहिक हवन-पूजन

सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन होगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।

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3- प्रतिभा सम्मान समारोह

सुबह 10:00 बजे। लवविद्या पीठ पटना खरगौरा में प्रतिमा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रधानाचार्य अनुराग पाठक ने दी।

1- तपोस्थली में विशेष पूजा