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डॉ. वांगकोट सिंधी पॉल ने विद्यार्थियों को विभिन्न मुद्राओं में ध्यान करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ध्यान करने से तन-मन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव कम होता है। इससे मन एकाग्रचित्त होता है और पढ़ाई में बेहतर तरीके से मन लगता है।इस दौरान विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री, कंबल और पानी की बोतल भेंट की गई। शैक्षिक भ्रमण में मां पाटेश्वरी एक्सीलेंस इन्नोवेट स्कूल बलरामपुर, मानसी इंटरनेशनल स्कूल जयप्रभा ग्राम जानकी नगर गोंडा, सीपीएम मेमोरियल विद्यालय वजीरगंज गोंडा, आर्मी इंटरनेशनल इंटर कॉलेज सिद्धार्थनगर, आदर्श पब्लिक विद्यालय सिरसिया, पैरंट ड्रीम पब्लिक स्कूल तुलसीपुर, रामराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल बसंतपुरवा गोंडा, बुद्ध ज्ञानपीठ बलरामपुर, श्रीमती पूजा देवी दिव्य ज्ञान ज्योति पब्लिक विद्यालय सिद्धार्थनगर और आरसी निर्मला कान्वेंट स्कूल गोंडा के विद्यार्थी शामिल रहे।