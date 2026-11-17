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ग्रामीणों ने पूर्व में आई टीम पर गलत पैमाइश करने, विरोध करने पर गाली-गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इस मामले को अमर उजाला ने 12 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने इसका संज्ञान लेते हुए दोबारा पैमाइश के लिए टीम भेजी।एसडीएम भिनगा आशीष कुमार भारद्वाज की निगरानी में टीम ने ग्रामीणों की मौजूदगी में पैमाइश की। जेई पंकज कुमार और विमलेश कुमार ने अभिलेखों के आधार पर पक्की नाली के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित की।इस दौरान ग्रामीण हरिशंकर त्रिपाठी, अशोक कुमार, राम तीरथ, बुधराम और ननके तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों का आरोप था कि पूर्व में नहर खंड चार की टीम ने सरकारी जमीन के बजाय खेतों में गलत तरीके से निशान लगा दिए थे।विरोध करने पर अधिकारियों ने गाली-गलौज और अभद्रता की थी। साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएम अन्नपूर्णा गर्ग से की थी। खबर प्रकाशित होने के बाद सोमवार को विभाग ने दोबारा पैमाइश कराई।