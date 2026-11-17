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इकौना प्रतिनिधि के अनुसार, सीताद्वार झील घाट पर सुबह करीब चार बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। मंगलगीतों से घाट गूंज उठा। महिलाओं ने वेदियों पर विभिन्न पकवान, फल और मिष्ठान चढ़ाकर छठी मैया की पूजा की। एक-दूसरे को सिंदूर लगाने के बाद सूर्योदय होते ही दूध और जल से सूर्य देव को अर्घ्य दिया।वीरपुर प्रतिनिधि के अनुसार, लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन सोमवार को हुआ। कटरा बाजार में पुरैनिया अस्पताल के पास स्थित तालाब के चारों ओर कच्चा घाट बनाया गया था। यहां सुबह चार बजे से ही महिलाओं की भीड़ जुटने लगी। सूर्य की लालिमा दिखाई देते ही व्रती महिलाएं तालाब के पानी में खड़ी होकर पूजन और आरती करने लगीं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर आराधना की।मेले जैसा दिखा माहौलतुलसीपुर जमुनहा क्षेत्र के बूढ़ी राप्ती घाट पर सुबह से ही डीजे पर भक्ति गीत गूंजने लगे। जमुनहा बाजार, बासगढ़ी, बरगदहा, डिलवा सहित आसपास के गांवों से महिलाएं घाट की ओर रवाना हुईं। व्रती महिलाओं ने छठी मैया की पूजा की और सूर्योदय से पहले वेदी पर विधि-विधान से पूजन किया। सूर्य के उदय होते ही अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से मेले जैसा माहौल रहा।