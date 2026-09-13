Shravasti News: मौसम जनित बीमारियों के मरीज रहे अधिक

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सर्दी जुकाम के अधिक रहे मरीजवीरपुर प्रतिनिधि के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलकपुर में डॉ. इंद्रपाल के नेतृत्व में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 15 मरीज आए। इनमें सर्दी जुकाम के नौ, त्वचा रोग का एक, खांसी के पांच मरीज शामिल रहे। वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरी तरहर में डॉ. शकील की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। इसमें कुल 63 मरीज आए, जिनमें बुखार के 16, त्वचा रोग के 17, खांसी के आठ तथा 13 मरीज अन्य बीमारियों के मरीज शामिल रहे।बुखार के आए 19 मरीजगिरंट बाजार प्रतिनिधि के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदत्त नगर गिरंट में डॉ. सालिम मसूद की अध्यक्षता में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 54 मरीज आए। इनमें बुखार के 19, त्वचा रोग के आठ, बीपी का एक, मधुमेह के तीन, खांसी के पांच व शेष अन्य बीमारियों के मरीज शामिल रहे। इस मौके पर फार्मासिस्ट राजू खान, एलटी अरुण कुमार, अल्पना, सरिता शर्मा सहित अन्य मौजूद रहीं।कटरा में आए सात मरीजकटरा प्रतिनिधि के अनुसार कटरा पीएचसी में डॉ. अदिती पटवा के नेतृत्व में आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। इसमें कुल सात मरीज आए, जिनमें त्वचा रोग का एक, बुखार के पांच तथा मधुमेह का एक मरीज शामिल रहा। मरीजों को इलाज के साथ ही मच्छरों से बचाव व आसपास सफाई रखने की सलाह दी गई।134 मरीजों का हुआ इलाजसिरसिया प्रतिनिधि के अनुसार टिटिहिरिया पीएचसी में डॉ. अवनींद्र कुमार पाठक के नेतृत्व में मेले का आयोजन हुआ। यहां पर कुल 134 मरीज आए, जिसमें सांस रोग के 18, गर्भवती महिला तीन, पेट संबंधी बीमारी के 16, त्वचा रोग के 22 सहित शेष मरीज अन्य बीमारियों के शामिल रहे।