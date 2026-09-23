Shravasti News: लखीमपुर के कलाकारों की प्रस्तुतियों ने मोहा मन
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 23 Sep 2026 08:47 PM IST
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गिरंट बाजार। हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत टोड़ीपुरवा स्थित समय माता मंदिर में जारी भगवान गणेश के पूजन के दौरान मंगलवार की रात कलाकारों ने रासलीला की। लखीमपुर से आए कलाकारों ने विभिन्न देवी-देवताओं की झांकियां प्रस्तुत की। टोड़ीपुरवा स्थित समय माता मंदिर में विधि-विधान से विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन किया जा रहा है। मंगलवार की रात विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा की गई और आरती उतारी गई। पूजन के बाद लखीमपुर व वजीरगंज से आए कलाकारों ने रासलीला और राधा-कृष्ण सहित विभिन्न देवी-देवताओं की झांकियां प्रस्तुत की। इस दौरान मंटू यादव, रामानंद यादव, सतगुरु यादव, साबितराम यादव आदि मौजूद रहे।
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