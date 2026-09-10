Shravasti News: श्रीकृष्ण की प्रतिमा का हुआ विसर्जन
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 10 Sep 2026 10:12 PM IST
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सिरसिया। ग्राम पंचायत बुटहर महादेव में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर रखी गई भगवान कृष्ण की प्रतिमा का बृहस्पतिवार को धूमधाम विसर्जन किया गया। विसर्जन शोभायात्रा में सैकड़ाें की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए। शोभायात्रा में भगवान श्रीकृष्ण व राधा की सुंदर झांकी सजाई गई। ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर राधा-कृष्ण का स्वागत किया। शोभायात्रा में शामिल डीजे व ढोल की थाप पर युवाओं ने जमकर नृत्य किया। शोभायात्रा में शामिल युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने हाथी-घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की से लेकर कई भक्ति जयकारे लगाए। इस दौरान जीतराम साहू, सर्वेश पाठक, विक्रम साहू, राजेश गुप्ता, मनीष सिंह आदि मौजूद रहे।
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