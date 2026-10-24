Shravasti News: मेगा शिविर में एक ही जगह मिलेगा योजनाओं का लाभ

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श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके विश्राम कक्ष में समीक्षा बैठक हुई। इसमें एक नवंबर को कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में आयोजित होने वाले मेगा शिविर की तैयारियों की समीक्षा की गई। सचिव ने संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। एडीएम न्यायिक अशोक कुमार ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से निर्धारित समय सीमा में तैयारियां पूरी करने को कहा। उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता और पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी चंद्रकेश सिंह, अधिशासी अभियंता राजनारायण सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।