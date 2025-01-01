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Shravasti News: मेधावियों और मॉनिटरों को दिए टैबलेट

Fri, 04 Sep 2026 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 04 Sep 2026 12:02 AM IST
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Tablets given to meritorious students and monitors.
जगतजीत इंटर कॉलेज में मिले टैबलेट दिखाते विद्यार्थी
कटरा। जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों और कक्षा मॉनिटरों को टैबलेट दिए गए। उन्हें तकनीकी का उपयोग कर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय प्रबंधक राकेश कुमार खरे ने कहा कि शिक्षा जहां से मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के विशेष महत्व पर जोर दिया। विद्यार्थियों को तकनीकी का प्रयोग कर अधिक ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी गई। हाईस्कूल के मेधावियों और कक्षा छह से 12 तक के मॉनिटरों को एक-एक टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेयी ने शिक्षा को जीवन में अनमोल बताया। उन्होंने कहा कि इसके प्रति सजग रहना सभी विद्यार्थियों का दायित्व है। इस अवसर पर शिक्षक शैलेंद्र कुमार वर्मा और हनुमान प्रसाद भी उपस्थित रहे।
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