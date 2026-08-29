Shravasti News: बहनों ने राखी बांध मांगा सुरक्षा का वादा
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 29 Aug 2026 11:14 PM IST
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श्रावस्ती। भाई बहन के अटूट प्रेम व विश्वास का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों को कुमकुम-रोली का टीका लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं, भाइयों ने बहनों को उपहार देकर जीवन भर उनकी सुरक्षा का वचन दिया। रक्षाबंधन की धूम शहर से लेकर गांव तक देखने को मिली। सुबह 9:48 के बाद भद्रा लगने के चलते सभी घरों में भोर से ही तैयारियां होती दिखीं। जिन बहनों के भाई दूर रहते हैं उन्होंने भद्रा खत्म होने के बाद एक बजे के बाद भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। थारू बाहुल्य गांव भचकाही में भी रक्षाबंधन का उत्साह देखने को मिला और सभी ने पारंपरिक तरीके से पर्व मनाया।
वृद्धाश्रम में भी मनाया रक्षाबंधन
समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्रगति पथ गामिनी संस्था द्वारा भिनगा स्थित वृद्धाश्रम में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। वृद्धाश्रम में मौजूद माताओं ने वृद्धजनों की कलाई में राखी बांधी। इस दौरान लोहनिया निवासी वृद्धा ननकना ने बताया कि उनके भाई-बहन नहीं हैं। रक्षाबंधन पर हर साल मन उदास हो जाता था। वृद्धाश्रम में आने के बाद वह भी रक्षाबंधन पर्व मना रही हैं। रामनगर निवासी वृद्ध जीवनलाल ने बताया कि उनके भी कोई बहन नहीं है। वृद्धाश्रम में आने के बाद उन्हें कई बहनों का प्यार मिल रहा है।
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वृद्धाश्रम में भी मनाया रक्षाबंधन
समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्रगति पथ गामिनी संस्था द्वारा भिनगा स्थित वृद्धाश्रम में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। वृद्धाश्रम में मौजूद माताओं ने वृद्धजनों की कलाई में राखी बांधी। इस दौरान लोहनिया निवासी वृद्धा ननकना ने बताया कि उनके भाई-बहन नहीं हैं। रक्षाबंधन पर हर साल मन उदास हो जाता था। वृद्धाश्रम में आने के बाद वह भी रक्षाबंधन पर्व मना रही हैं। रामनगर निवासी वृद्ध जीवनलाल ने बताया कि उनके भी कोई बहन नहीं है। वृद्धाश्रम में आने के बाद उन्हें कई बहनों का प्यार मिल रहा है।
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