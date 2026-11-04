Shravasti News: सरस मेले का शुभारंभ, छह नवंबर तक चलेगा आयोजन

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डीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए मेले का आयोजन किया गया है। यह स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और छोटे उद्यमियों को अपने हुनर और उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच है। उन्होंने दिवाली पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। मेले में मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, सूखे मेवे, पटाखे, खादी वस्त्र और ओडीओपी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। प्रवेश निशुल्क है।

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श्रावस्ती। भिनगा के रामलीला मैदान में बुधवार को सरस मेले का शुभारंभ डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने फीता काटकर और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मेला छह नवंबर तक चलेगा। इसमें स्थानीय उत्पादों के विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं।