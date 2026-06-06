Shravasti News: विद्यालयों में मनाया गया रक्षाबंधन पर्व
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 28 Aug 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। रक्षाबंधन का त्योहार शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर बृहस्पतिवार को विद्यालयों में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय बगही में छात्राओं ने छात्रों को राखी बांधकर मिष्ठान खिलाया। छात्रों ने छात्राओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया व उनकी सुरक्षा का वचन दिया। प्रभारी प्रधानाध्यापक कर्मवीर राणा ने पर्व की जानकारी दी। पटना खरगौरा के लव विद्यापीठ में भी छात्राओं ने छात्रों को राखी बांधी। कटरा के जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में ईको क्लब सदस्यों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। गिलौला के श्री कृष्ण लली सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की छात्राओं ने थानाध्यक्ष आशीष कुमार समेत पुलिसकर्मियों, सीएचसी अधीक्षक अवनीश तिवारी व चिकित्साकर्मियों एवं बैंक प्रबंधक को राखी बांधी। एसएसबी 62वीं वाहिनी भिनगा मुख्यालय में बहराइच के जयपुरिया विद्यालय की छात्राओं ने जवानों को रक्षासूत्र बांधा। कार्यक्रम में कमांडेंट अमरेन्द्र कुमार वरुण समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन