Shravasti News: पुलिस कर्मियों को करवाई सामूहिक दौड़

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श्रावस्ती। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के शारीरिक व मानसिक सुदृढ़ता के लिए सामूहिक दौड़ लगवाई। साथ ही अनुशासन, एकरूपता और कार्यक्षमता वृद्धि के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई। इसके बाद एएसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया गया। उन्होंने शस्त्रागार पहुंच कर शस्त्रों की साफ-सफाई देखी और स्टोर में रजिस्टरों व सामान का निरीक्षण कर साफ-सफाई के लिए निर्देशित किया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक अखिलेश कुमार भी मौजूद रहे।