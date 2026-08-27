Shravasti News: खुले जंक्शन बॉक्स से खतरे में राहगीरों की जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

केस एकविकास भवन के पास खुला जंक्शन बॉक्सविकास भवन के निकट सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट का जंक्शन बॉक्स खुला है। साथ ही उसके तार भी बाहर लटक रहे हैं, जबकि यहां से होकर रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। ऐसे में कभी भी अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है। फिर भी जिम्मेदार विभागीय अधिकारी व कर्मचारी इसे दूर कराने के लिए कोई पहल करते नहीं दिख रहे हैं।केस दोएसपी कार्यालय के पास लटक रहा तारपुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्ट्रीट लाइट के खंभे से खुला बिजली का तार लटक रहा है। पास ही महिला थाना है, जहां रोजाना सैकड़ों फरियादी पहुंचते हैं। ऐसे में खुले तारों की चपेट में आने से बड़ी घटना की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन उदासीन बना हुआ है और समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा।केस- तीनकई महीनों से बिखरे हैं तारदीवानी न्यायालय गेट नंबर एक के पास जंक्शन बॉक्स लंबे समय से टूटा पड़ा है और तार बिखरे हैं। बारिश में करंट उतरने का खतरा बना रहता है। बीते दिनों इसकी चपेट में आने से गोवंश की मौत हुई। नगर पालिका कर्मियों ने गोवंश का निस्तारण कर दिया, लेकिन समस्या नहीं सुधारी। हनुमानगढ़ी मोहल्ले में कुएं के पास भी हाईमास्ट में करंट उतरने से गोवंश की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग समस्या दूर कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।